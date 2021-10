Stralsund: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall

Am Freitag kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Alten Richtenberger Straße in Stralsund. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der Grundstücksausfahrt des dort ansässigen Nettomarktes. Der 33jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel beabsichtigte vom Parkplatz des Nettomarktes nach links in die Alte Richtenberger Straße...

