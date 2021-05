Zeugenaufruf nach Unfallflucht zwischen Möllenbeck und Woldegk

von svz.de

27. Mai 2021, 16:56 Uhr

Die Polizei in Neustrelitz sucht nach einer Verkehrsunfallflucht nach einem flüchtigen Fahrzeugführer eines dunklen PKW Kombi.

Dieser ist nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10:35 Uhr am Donnerstag auf der B 198 aus Richtung Stolpe in Richtung Bredenfelde unterwegs gewesen und in der sog. S-Kurve auf die entgegenkommende Fahrspur geraten. Infolgedessen kam ein Fahrzeugführer eines entgegenkommenden LKW mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte hierdurch verhindert werden. Der Fahrzeugführer des PKW setzte seine Fahrt in Richtung Bredenfelde fort. Ein Kennzeichen des PKW ist nicht bekannt. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

Die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Wir suchen den flüchtigen Fahrer des PKW sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.