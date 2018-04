A 20: Feuer in zwei Toilettengebäuden

von svz.de

03. April 2018, 11:47 Uhr

Am Sonnabend gegen 21.30 und 22.30 Uhr wurden Brände in den Toilettengebäuden auf den Parkplätzen Mölenbarg bei Bobitz und Speckmoor bei Sanitz auf der A 20, Richtungsfahrbahn Stralsund, gemeldet. Durch die eintreffenden Feuerwehren konnten in beiden Fällen die Feuer schnell lokalisiert und gelöscht werden. Unbekannte Täter hatten jeweils Mülleimer und Unrat in den Gebäuden in Brand gesetzt und so eine starke Rauchentwicklungen verursacht. An dem Gebäude auf dem Parkplatz Speckmoor wurden zudem im Innen- und Außenbereich mehrere frische Graffiti mit Schriftzügen wie: "FC Hansa" und "Vorpommernmob" festgestellt. Beide Gebäude sind nach den Löscharbeiten weiterhin nutzbar. In beiden Fällen entstand lediglich geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Besucher der Rastplätze, die zu den betreffenden Zeiten Beobachtungen zu den Tätern gemacht haben, werden gebeten die Polizei zu informieren. Hinweise nehmen die Autobahnverkehrspolizeireviere Metelsdorf und Dummerstorf unter den Telefonnummern 03841/79660 und 038208/8885224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.