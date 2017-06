A14: Mit Schweinen beladener Laster umgekippt

Auf der A 14 in Höhe des Autobahnkreuzes Schwerin ist am späten Dienstagvormittag ein mit 700 Ferkeln beladene Laster auf die Seite gekippt. Der Fahrer des Unglückslasters erlitt Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Ferkel befinden sich allesamt noch im Unglückslaster, die Polizei hat ein Veterinär hinzugezogen. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Das Autobahnkreuz ist von der A 14 aus Schwerin kommend in Richtung Berlin voll gesperrt. Zudem ist auch die Zufahrt von der A 24 auf die A 14 in Richtung Wismar voll gesperrt.

von svz.de

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:38 Uhr