A24: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

von Polizeipräsidium Rostock

13. Juli 2019, 12:47 Uhr

Am Samstagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr auf der A24 kurz hinter der Anschlussstelle Parchim in Fahrtrichtung Berlin zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 34-jährige Fahrer eines PKWs Peugeot kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Fahrzeugführer sowie die 34-jährige Beifahrerin und ein 3-jähriges Kleinkind wurden hierbei schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Klinikum Schwerin eingeliefert. Am Fahrzeug sowie an den Anlagen der Autobahnmeisterei entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.