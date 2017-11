Admannshagen-Bargeshagen: Vierjährige auf Fahrrad übersehen

von svz.de

erstellt am 11.Nov.2017 | 15:40 Uhr

Ein vier Jahre altes Mädchen auf einem Fahrrad ist bei einem Unfall im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin habe das Kind am Samstag beim Verlassen ihres Parkplatzes in der Ortschaft Bargeshagen übersehen, als es sich hinter einer Hecke annäherte, teilte die Polizei mit. Die Vierjährige fuhr gegen den Kotflügel des Autos und geriet mit dem Fahrrad unter den Wagen. Sie wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Mädchen wurde mit Becken- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat zur Ermittlung der Unfallursache einen Sachverständiger angefordert.