Schwerin : Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Gestern am späten Nachmittag wurde ein alkoholisierter Kraftfahrer in Höhe Margaretenhof bei einer Verkehrskontrolle überführt. Der 37-Jährige war durch eine auffällige Fahrweise in den Fokus der Polizisten geraten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Wenige Stunden später hatte die Polizei am Bürgermeister-Bade-Platz einen weiteren mutmaßlichen Verkehrssünder im Visier. Der 47-jährige Fahrzeugführer war bei einem gemessenen Wert von 1,67 Promille ebenfalls nicht mehr in der Lage verkehrssicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Im Anschluss der Kontrollen wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt. Beiden Fahrzeugführern drohen strafrechtliche Konsequenzen.

von svz.de

erstellt am 11.Aug.2017 | 13:06 Uhr