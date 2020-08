Alt Schwerin: Diebstahl eines Gewehres aus dem Agroneum

von svz.de

22. August 2020, 19:34 Uhr

Am 22.08.2020 meldete ein Mitarbeiter des " Agroneum" (Agra-Museum) in 17214 Alt Schwerin den Diebstahl eines Gewehres aus den Ausstellungsräumen des Museums. In der Zeit von 09:30 - 14:30 Uhr hatten unbekannte Täter die Ausstellungsräume das Museum betreten und die Scheibe einer raumhohen Vitrine eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie aus der Vitrine ein nicht mehr schussfähiges Sturmgewehr StG 44 der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg und flüchteten mit dem Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,-EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.