Alt Tellin: Schwefelsäure in Schweinezuchtanlage ausgelaufen

von Birgit Sander

06. August 2019, 16:06 Uhr

In der Schweinezuchtanlage Alt Tellin ist am Dienstag hochprozentige Schwefelsäure ausgelaufen. Der Landkreis geht von bis zu 1000 Litern aus, wie ein Sprecher sagte. Zu dem Unglück sei es beim Befüllen des Tanks durch eine Spedition gekommen. Der Fahrer habe von rund 50 Litern gesprochen. Was genau geschah, war zunächst nicht bekannt. Die Schwefelsäure war für die Abluftreinigung der Schweineställe vorgesehen. Die Anlage in Alt Tellin mit Platz für mehr als 10 000 Tiere gilt als eine der größten in Europa.

Menschen oder Tiere seien bei dem Unfall mit der stark ätzenden Säure nicht verletzt worden, sagte der Sprecher. Auf dem Betriebsgelände hätten Einsatzkräfte des Gefahrgutzuges in Schutzanzügen die auf den Betonboden geflossene Schwefelsäure mit Spezialbindemitteln aufgenommen. Ob und wie viel Schwefelsäure auf dem Betriebsgelände in den Boden gesickert ist, war zunächst nicht bekannt.