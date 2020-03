Altenhagen: Einbruch ins Pfarrhaus

von svz.de

11. März 2020, 15:51 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Pfarrhaus in der Dorfstraße in Altenhagen verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar in den Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Somit können derzeit keine Angaben zum entstandenen Stehlschaden angegeben werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sind zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Dabei wird auch ein Zusammenhang zu den beiden Einbruchsdiebstählen in die Pfarrhäuser in Demmin und Stavenhagen geprüft. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich von Altenhagen auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder möglichen tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.