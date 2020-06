Anklam: Schwerverletzte nach Unfall auf A20

von svz.de

25. Juni 2020, 21:42 Uhr

Am Donnerstag kam es gegen 18 Uhr auf der A20 auf Höhe der AS Anklam zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 22-jährige Frau befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck. In der Folge hatte die Berlinerin die Absicht, an der AS Anklam abzufahren. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Die Berlinerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg.

Durch einen Abschleppdienst erfolgte die Bergung des Fahrzeugs. Die Strecke war kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro.