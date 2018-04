Parchim : Aus fahrendem Fahrzeug auf Mädchen geschossen

Zwei Mädchen teilten über Notruf der Polizei mit, dass sie aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug zwei Knallgeräusche wahrgenommen hätten

von svz.de

29. April 2018, 10:20 Uhr

Ein 12- und ein 13-jähriges Mädchen teilten am 28.4.2018, kurz nach 20 Uhr, über den Notruf der Polizei mit, dass sie am Straßenrand im Ostring in Parchim standen und aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug zwei Knallgeräusche wahrgenommen hätten. Diese interpretierten sie als Schüsse. Die Polizei hat die Örtlichkeit geprüft und Munition für eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

Bei dem Fahrzeug soll sich um einen rotbraunen VW Caddy Kastenwagen gehandelt haben, der mit mehreren Personen besetzt war. Die Schiebetür des Fahrzeuges war geöffnet und eine männliche Person hat einen waffenähnlichen Gegenstand aus dem fahrenden Fahrzeug gehalten. Anschließend knallte es zweimal. Dann fuhr das Fahrzeug in Richtung der Lübzer Straße/Lübzer Chaussee weiter. Die Mädchen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen und Spuren gesichert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem VW Caddy und dessen Insassen geben?

Setzen Sie sich bitte mit dem Polizeihauptrevier Parchim unter der Telefonnummer 03871-6000, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.