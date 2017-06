Auto in Rostock angegriffen - zwei Verdächtige gestellt

Eine Gruppe soll in Rostock einem Paar in seinem Auto den Weg versperrt, den Wagen attackiert und beschädigt haben. Zwei Tatverdächtige seien wenig später gestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Paar wollte mit seinem Auto eine Gartenanlage verlassen. Als der Fahrer die Gruppe aufforderte, Platz zu machen, hätten die Personen mit Händen und Füßen gegen das Auto geschlagen und Gegenstände geworfen. Ein Mann habe die Fahrertür aufgerissen und versucht ins Innere zu gelangen. Erst als der Fahrer zurücksetzte, sei die Gruppe geflohen. Polizisten entdeckten in der Umgebung eine Gruppe, in der zwei Verdächtige wiedererkannt wurden. Ihr Motiv ist noch unklar. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von mehreren hundert Euro.

von svz.de

erstellt am 26.Jun.2017 | 17:13 Uhr