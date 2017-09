Autodiebstahl in Neubrandenburg

von svz.de

erstellt am 26.Sep.2017 | 08:15 Uhr

Am Montag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr ist in Neubrandenburg ein weißer VW Tiguan entwendet worden. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NB-GP510 ist zuletzt auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage am Küssower Berg abgestellt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 EUR.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.