B110: Verkehrsunfall mit Personenschaden

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

29. Februar 2020, 17:18 Uhr

Am Samstag, 29.02.2020 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B 110 zwischen Relzow und Murchin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der deutsche Fahrer eines PKW Suzuki kam aus bisher unbekannter Ursache, kurz vor der Einfahrt zur Jugendherberge Murchin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in das Klinikum Greifswald gebracht. Am PKW entstand Totalschaden von etwa 16.000 EUR. Die B 110 musste für die Zeit der Rettung und der Unfallaufnahme gesperrt werden.