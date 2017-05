Bad Doberan: Unbekannter stiehlt Bargeld aus 15 Häusern

Seit April hat die Polizei Bad Doberan 15 Anzeigen wegen Diebstahls aus Einfamilienhäusern und Wohnungen in Bargeshagen, Börgerende, Kühlungsborn, Wittenbeck, Bad Doberan und Kägsdorf aufgenommen. Das Besondere an diesen Fällen ist, dass die Bewohner zum Tatzeitpunkt im Haus waren oder sich auf dem Grundstück aufhielten. Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Täter jeweils durch offene oder nicht verschlossene Türen in die Häuser und erbeutete Bargeld. In einigen Fällen wurde ein unbekannter Mann beobachtet, der, als er angesprochen wurde, vom Grundstück floh. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den vergangenen Wochen unbefugte Personen auf Grundstücken beobachtet oder angetroffen haben.

Außerdem rät sie, Tore, Fenster und Türen zu schließen, wenn sich die Bewohner im Garten oder auf der Terrasse aufhalten und so nicht alles im Blick haben. NNNHinweise: 038203/560