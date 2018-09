Bahhöft: Motorrad wurde gestohlen

von svz.de

04. September 2018, 09:48 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten gestern zwischen 17.50 Uhr bis 19.10 Uhr vom Strandparkplatz in Bahhöft ein angeschlossenes Motorrad der Marke BMW S1000RR mit dem amtlichen Kennzeichen GF-RR58. Das entwendete Motorrad ist grau/schwarz und hat eine Vollverkleidung. Der Schaden beträgt 12000 Euro.Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.