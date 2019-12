Bannemin: Einbruch in die Lagerhalle einer Autowerkstatt

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

29. Dezember 2019, 21:13 Uhr

Am 29.12.2019 gegen 13:40 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass unbekannte Täter in die Autowerkstatt in 17449 Bannemin eingebrochen sind. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Heringsdorf bestätigte sich der Sachverhalt.

Unbekannte Täter waren im Zeitraum vom 28.12.2019 zum 29.12.2019 in die gesicherte Lagerhalle auf dem Gelände der Autowerkstatt eingedrungen und entwendeten aus dieser drei Quads. Des Weiteren entwendeten die Täter einen Tresor und den Werkstattcomputer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.