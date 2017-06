Banzkow: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Banzkow und Plate ist am späten Montagnachmittag ein 56-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er hat ersten Erkenntnissen zufolge gegen 17:30 Uhr beim Durchfahren einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW verloren und sich anschließend mit dem Wagen überschlagen. An dem Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 56-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

erstellt am 27.Jun.2017 | 11:14 Uhr