Barth: Autofahrer zweimal unter Einwirkung von Alkohol gestellt

von svz.de

16. Februar 2019, 15:49 Uhr

Am Samtag gegen 8 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeirevieres Barth während der Streifenfahrt in der Chausseestraße in Barth einen PKW Focus fest. Sie entschlossen sich bei dem Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 63-jährigen Autofahrers aus Barth fest. Ein vor Ort durchgeführter vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille.

Hierauf wurde dem Fahrer erläutert, dass er sich einer Ordnungswidrigkeit strafbar gemacht hat und das im Polizeirevier Barth ein beweissichernder Atemalkoholtest durchgeführt werden müsste. Hiermit war der Fahrer einverstanden und man fuhr mit diesem in das Polizeirevier. Der dort durchgeführte beweissichernde Atemalkoholtest ergab aber einen Wert von 1,14 Promille. Damit war der Tatbestand der Trunkenheit im Straßenverkehr erfüllt. Gegen den Autofahrer wurde Anzeige erstattet, sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er nach Hause gefahren.

Dort wurde er belehrt, dass er nicht mehr berechtigt ist ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Am gleichen Tag gegen 11:00 Uhr stellten die Polizeibeamten den PKW Ford Focus fahrend in Barth im "Gewerbegebiet am Mastweg" fest. Das Fahrzeug wurde angehalten und die Beamten mussten feststellen, dass es sich beim dem Autofahrer wieder um den 63-jährigen Mann aus Barth handelt. Und wieder stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein erneut durchgeführter Atemalkoholtest ergab diesmal einen Wert von 1,19 Promille. Dieses Mal wurde gegen ihn nicht nur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Es erfolgte eine erneute Blutprobe und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um eine erneute Fahrt zu verhindern.