Barth: Feuerwehr rettet drei Menschen bei Wohnhausbrand

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) haben am Donnerstag drei Personen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Gründen auf einer Dachterrasse des dreigeschossigen Wohnhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Drei Hausbewohner mussten von den Rettungskräften vor Ort in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 10 000 Euro beziffert.