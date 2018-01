Bath: Mann mit Messer attackiert 

von svz.de

18. Januar 2018

Das Amtsgericht Stralsund hat Haftbefehl gegen den 36-Jährigen erlassen, der in Barth einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Gegen den Verdächtigen – einen Zuwanderer aus der Ukraine – bestehe Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Verhaftete habe eingeräumt, in einem Asylbewerberheim mit dem Jüngeren in Streit geraten zu sein.