Baustelle Petersdorfer Brücke: Mehrere Baucontainer aufgebrochen

von svz.de

16. September 2019, 13:22 Uhr

In der Zeit vom 14.09.2019 16:00 Uhr bis 16.09.2016 06:00 Uhr kam es an der Petersdorfer Brücke an der BAB 19 im Bereich der Baustelle zu Einbrüchen in sechs Baucontainer.

Nach bisherigem Kenntnisstand brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam sechs Baucontainer und zwei Werkzeugkisten auf und entwendeten diverses Elektrowerkzeug, wie Flexmaschinen, Schweißerutensilien und Hochdruckreiniger. Aus einem der Container wurde zudem ein 15 PS Außenbordmotor der Marke Yamaha entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 8.000EUR geschätzt.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle an der Petersdorfer Brücke gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 848 0 entgegen.