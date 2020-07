Bei Neubrandenburg: Mehrstündige Vollsperrung der A20 wegen Brand

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

30. Juli 2020, 16:10 Uhr

Am 30.07.2020 gegen 11:20 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Sattelschleppers auf der BAB20 in Fahrtrichtung Lübeck gemeldet. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr der mit 17 Strohballen beladene Sattelschlepper die BAB 20, als auf Höhe des Parkplatzes Vier Tore, also zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord die Ladung, also das Stroh aus bisher unbekannter Ursache angefangen hat, zu brennen. Der Fahrer hat den Sattelschlepper auf dem Strandstreifen abgestellt und hat die Sattelzugmaschine vom Auflieger getrennt. Die Autobahn musste zwischen den beiden Anschlussstellen gesperrt werden.

Sofort wurden umliegende Freiwillige Feuerwehren zum Einsatz gebracht. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da nicht genug Löschwasser vor Ort war. Ein Landwirt aus der Umgebung hat seinen Wassertank zur Verfügung gestellt mit welchem von einer nahegelegenen Pumpe das Löschwasser geholt wird. Zudem müssen zum Löschen die Strohballen geöffnet und das Stroh auseinanderzogen werden. Es mussten zudem geeignete Fahrzeuge organisiert werden, um das Stroh abzutransportieren. Da alle Landwirte mit der Ernte beschäftigt sind und dafür die eigenen Fahrzeuge benötigen, gestaltete sich auch das schwierig. Kurzum hatte sich Verkehrs- und Ausbildungszentrum Neubrandenburg zum Abtransport des Strohs zur Verfügung gestellt.

Auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung dauerten die Lösch- und Bergungsmaßnahmen an. Die Vollsperrung wird noch einige Stunden andauern. Die Fahrzeugführer nutzen bitte die ausgeschilderten Umleitungen.

Die Polizei möchte sich zum Abschluss bei allen Unterstützern bedanken. Nur durch das Zusammenwirken war diese Lage zu bewältigen. Neben den Polizeibeamten aus Neubrandenburg, Friedland und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Friedland waren zahlreiche Kameraden der umliegenden Feuerwehren, die Autobahnmeisterei, mehrere Landwirte, das Technische Hilfswerk, der Stadtbauhof Altentreptow und das Verkehrs- und Ausbildungszentrum Neubrandenburg.