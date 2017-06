Beiershagen: Radlader brennt aus

Am Donnerstag gegen 20.35 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Radladers in Beiershagen auf dem Gelände einer Biogasanlage gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeihautrevieres Ribnitz-Damgarten bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte ein Radlader in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damgarten konnte das Feuer gelöscht werden. Ursache für das Feuer ist ein technischer Defekt am Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 140.000 Euro. Personen wurden durch das Feuer keine verletzt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen