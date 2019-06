von svz.de

11. Juni 2019, 21:21 Uhr

In Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Dienstag mehrere Autos in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer von einem Transporter auf zwei Autos über. Verursacht worden sei der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 6000 Euro geschätzt.