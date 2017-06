Bergen: Kradfahrer stürzt auf der B 196

Am Sonntag, den 25.06.2017 verletzte sich eine 24-jährige Kradfahrerin schwer,als sie auf der B 196 stürzte. Sie befuhr gegen 10:15 Uhr mit ihrer Suzuki die B 196 von Bergen kommend in Richtung B 96.Nach Überqueren des dortigen Bahnüberganges Kubbelkow stürzte sie und verletzte sich am rechten Arm.Eine sofortige medizinische Behandlung erfolgte vor Ort mit anschließender Verbringung ins Krankenhaus Bergen. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 1.500,- EUR.

erstellt am 25.Jun.2017 | 13:46 Uhr