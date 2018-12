Bergen/Rügen: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht

von svz.de

25. Dezember 2018, 14:05 Uhr

Am Montag, dem 24.12.2018 kam es gegen 17.00 Uhr in Bergen, Königsstraße 43 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, lila farbener Pkw Nissan Qashqai auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter der Rufnummer 03838-8100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.