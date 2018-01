Bergen: Unbekannte stehlen Bordcomputer aus Mähdreschern

von svz.de

erstellt am 09.Jan.2018 | 09:24 Uhr

Unbekannte haben auf der Insel Rügen Computertechnik aus abgestellten Mähdreschern gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, brachen die Täter bei einem Technik-Stützpunkt in Teschenhagen bei Bergen ein. Sie hätten die Fahrerhäuser der Mähdrescher gewaltsam geöffnet und die Bordcomputer und sogenannte Ertragsmessgeräte ausgebaut. Der Diebstahl sei am Montag bemerkt und angezeigt worden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt.

In Mecklenburg-Vorpommern kommt es laut Polizei immer wieder zu Diebstählen von Landtechnik, Werkzeug und Zubehör. Ermittler vermuten dahinter professionelle Täter aus Osteuropa. Dazu werden Ermittlungen beim Polizeipräsidium Neubrandenburg gebündelt.