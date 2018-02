Besendorf: Knochen entdeckt- Polizei ermittelt

von svz.de

19. Februar 2018, 14:25 Uhr

In Besendorf (Bandenitz) sind am Freitagnachmittag mehrere Knochen entdeckt worden. Ob es sich dabei um menschliche Überreste handelt, ist noch unklar, aber nicht auszuschließen. Ein Spaziergänger hatte den Fund in einer morastigen Bodensenke am Rande der Ortschaft gemacht und die Polizei informiert. Die Polizei stellte zwei Knochen sicher, die in einem verwittertem Sack verpackt waren. Die Kriminalpolizei wird den Fund nun rechtsmedizinisch untersuchen lassen. Es soll zunächst geklärt werden, ob es sich tatsächlich um menschliche Knochen handelt. Zudem soll ihre Liegezeit bestimmt werden.

Wie lange der verdächtige Sack mit den Knochen bereits in der Bodensenke lag, ist noch nicht bekannt. Augenscheinlich wird der Bereich um die Fundstelle herum als illegaler Müllplatz genutzt.