Malchin : Betrunkener Radfahrer fährt gegen Auto

von svz.de

29. Juli 2018, 09:39 Uhr

Am 28.07.2018 gegen 22:45 Uhr kam es in 17139 Malchin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem betrunkenen Radfahrer und einem geparktem PKW. Hierbei befuhr ein betrunkener 55-jähriger Radfahrer die Straße "Am Zachow" in Malchin. Dabei übersah er auf Grund seiner Alkoholisierung einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und stieß mit seinem Fahrrad gegen das Heckteil des Fahrzeuges. Der Radfahrer blieb dabei unverletzt und auch sein Fahrrad wurde dabei nicht beschädigt.

Am geparkten PKW entstand aber ein Sachschaden von 300,-EUR. Ein beim Radfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.