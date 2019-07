Binz: Küchenbrand verursacht hohen Sachschaden

von svz.de

05. Juli 2019, 15:32 Uhr

Gegen 13 Uhr kam es am Freitag zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Beimler-Straße. Durch Zeugen wurde gemeldet,dass schwarzer Rauch aus einem Fenster zu sehen sei.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 61-jährige Mieter auf der Herdplatte Öl erhitzt, das in Flammen aufging. Das Feuer griff anschließend auf die Küchenmöbel über. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde die Wohnung geöffnet und der Brand bekämpft.

Personen wurden nicht verletzt. Es mussten auch keine weiteren Personen evakuiert werden. Der betroffene Mieter kam danach bei Verwandten unter. Der Schaden wird vorerst auf 15.000 Euro geschätzt.