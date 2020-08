Blankenberg: Regionalzug mit kollidiert Pferd

von svz.de

26. August 2020, 08:33 Uhr

Zu einem tragischen Unfall kam es gestern in den frühen Abendstunden auf der Bahnstrecke von Schwerin in Richtung Rostock. Auf Höhe der Ortschaft Blankenberg (Bahnkilometer 78,0) stieß gegen 18:20 Uhr die Regionalbahn RE 4315 mit einem Pferd zusammen. Hieraufhin erfolgte eine sofortige Sperrung der Bahnstrecke, die bis ca. 20:00 Uhr anhielt.

Kräfte der Bundes- und Landespolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG verlegten umgehend zum Ereignisort. Der Besitzer der Pferde konnte ausfindig gemacht werden und wurde über den Unfall informiert. Ersten Erkenntnissen nach, haben zwei Pferde wohl einen Pfahl des Elektrozaunes umkippen können, konnten so von der Koppel gelangen und begaben sich Richtung Bahnstrecke. Hier kam es dann zu der Kollision des RE 4315 mit einem der Pferde. Das Pferd überlebte die Kollision nicht. Am Zug entstand nur geringer Schaden, so dass dieser im Anschluss an die Ermittlungsarbeiten seine Fahrt selbstständig fortsetzen konnte.

Die ca. 200 Fahrgäste im Regionalzug blieben unverletzt. Durch die Streckensperrung kam es bei insgesamt zehn Zügen zu 609 Minuten Verspätungen und zu einem Teilausfall.

Die Ermittlungen der Bundespolizei zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.