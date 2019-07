Boek: Diebstahl eines Bootsmotors

von svz.de

30. Juli 2019, 10:54 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28.07./29.07.) entwendeten unbekannte Täter einen Bootsmotor der Marke "Mercury" an der Anlegestelle eines Campingplatzes in Boek. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2900 Euro. Auf dem schwarzen Bootsmotor befindet sich die Aufschrift "Boote Wohler".

Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen auf dem Campingplatz machen konnten oder Aussagen zu dem entsprechenden Bootsmotor treffen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991-1760 entgegen.