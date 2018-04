Boizenburg: Betrunkener nach Radfahrer-Crash schwer verletzt

von svz.de

23. April 2018, 10:53 Uhr

Ein betrunkener Radler ist am Sonntagabend in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beim Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Crash geschah beim Überqueren einer Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest und ermitteln jetzt gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der andere Radfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.