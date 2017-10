Boizenburg: Fahrradfahrerin weicht Transporter aus und stürzt schwer

von svz.de

erstellt am 11.Okt.2017 | 11:59 Uhr

Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz in Boizenburg schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 63-Jährige am Dienstagabend einem entgegenkommenden Transporter ausweichen und stürzte dabei, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau erlitt Frakturen am Handgelenk und Unterarm. Der Fahrer des Transporters half der Verletzten zwar zunächst auf die Beine, entfernte sich dann jedoch ohne weitere Hilfe vom Unfallort. Erst ein nachfolgender Pkw-Fahrer informierte den Rettungsdienst. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.