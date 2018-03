Boizenburg: Fünf Kleintransporter aufgebrochen

von svz.de

29. März 2018, 17:29 Uhr

In der Boizenburger Altstadt haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag insgesamt fünf Kleintransporter aufgebrochen. In drei Fällen wurden aus den Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Unter anderem ein mobiles Navigationsgerät, ein Radio und persönliche Papiere. Zuvor zerstörten die Einbrecher jeweils Seitenscheiben der Transporter und drangen in die Fahrzeuge ein. Die Polizei, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, geht von einem Zusammenhang aller Taten aus. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.