Boizenburg: Jagdkanzel angezündet

03.Jan.2018

In Streitheide (Boizenburg) ist in der Nacht zum Dienstag eine Jagdkanzel durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Durch das Feuer wurde der an einem Feldrand aufgestellte Hochsitz komplett zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt jetzt in diesem Fall. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.