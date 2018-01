Boizenburg: Mutmaßlicher Einbrecher geht mit Bestohlenem freiwillig zur Polizei 

von svz.de

22. Januar 2018, 12:04 Uhr

Ein Kleingärtner hat nach einem Einbruch in seine Laube in Boizenburg den mutmaßlichen Täter gleich mit zur Polizei gebracht. Der Tatverdächtige sei am Samstag freiwillig mit dem Opfer auf dem Revier erschienen, habe aber die Aussage verweigert, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Im Rucksack des 24-Jährigen sei jedoch Diebesgut und Einbruchswerkzeug gefunden worden.

Zudem habe der Mann einem Vortest zufolge unter Drogeneinfluss gestanden sowie eine geringe Menge Rauschgift dabei gehabt. Gegen ihn werde nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.