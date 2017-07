Boizenburg: Unfallflucht - Polizei fahndet

Am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr wurde in Boizenburg eine Fußgängerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bog der Fahrer eines Opel Corsa von der Markttorstraße in die Mühlenstraße ab und übersah dabei offenbar die 71-Jährige, so dass es zum Zusammenstoß kam und die Passantin sich verletzte. Der Fahrer des Autos entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und wird nach dem Corsa-Fahrer fahnden, dem möglicherweise eine härtere Strafe wegen Unfallflucht drohen könnte.

von svz.de

erstellt am 13.Jul.2017 | 16:13 Uhr