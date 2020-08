Brand einer Gartenlaube in Wismar Nord

von Polizeiinspektion Wismar

17. August 2020, 21:34 Uhr

Am 17.08.2020 kam es gegen 17:25 Uhr in der Kleingartenanlage "Am Torney" im Stadtteil Wismar Nord zum Brand einer Gartenlaube. Diese stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Berufsfeuerwehr Wismar, sowie die Freiwillige Feuerwehr Wismar-Altstadt unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Grundstücke konnte verhindert werden.

Durch Polizei und Feuerwehr wurden umliegende Kleingärten unverzüglich evakuiert, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße "Am Torney" voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa10.000 Euro. Die Wismarer Feuerwehren waren mit insgesamt 32 Kameraden im Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten musste ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Altstadt mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden.

Der Kriminaldauerdienst Wismar hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur abschließenden Klärung wird ein Brandursachenermittler beauftragt.