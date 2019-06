Brand einer Scheune in Gagern/ Insel Rügen

von svz.de

21. Juni 2019, 07:27 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte Donnerstag Abend, um 19.40 Uhr eine Scheune in Gagern-Ausbau/ Insel Rügen bis auf die Grundmauern nieder, obwohl die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sofort zum Einsatz kamen. Menschen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Da sich in der Scheune eine Tischlerwerkstatt und eine Kühlzelle befanden sowie drei Oldtimer-Traktoren, zwei Oldtimer-PKW und diverse Möbelstücken abgestellt waren, wird der Schaden auf mehr als 370.000 EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund führte die Ermittlungen vor Ort. Über den Einsatz eines Brandursachenermittlers wird die Staatsanwaltschaft entscheiden.