Brandshagen: Brennender PKW auf der B96

von svz.de

14. Oktober 2019, 06:00 Uhr

Am 13.10.2019 gegen 20:30 Uhr kam es auf der B96 zwischen den Anschlussstellen Brandshagen und Miltzow zu einem PKW-Brand. Die 51-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Nissan Murano befuhr die B96 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung BAB20. Zwischen den Anschlussstellen Brandshagen und Miltzow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Rauchentwicklung aus dem Fahrzeug. Es gelang der Fahrzeugführerin noch ihr Fahrzeug in eine Nothaltbucht zu lenken und sich in Sicherheit zu bringen. Der Nissan geriet sodann vollständig in Brand und musste durch die Feuerwehren Reinkenhagen und Brandshagen gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Auf Grund der starken Rauchentwicklung musste die

B96 für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.