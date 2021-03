Boizenburg : Brieftasche aus parkendem Auto gestohlen

In Boizenburg haben unbekannte Täter am späten Montagnachmittag eine Brieftasche aus einem parkenden Auto gestohlen. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Alexander-Straße. Das 76-jährige Opfer befand sich beim Einkaufen im Supermarkt, als die Unbekannten die Brieftasche, in der sich Ausweisdokument...

