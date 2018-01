Brüel: Polizei erwischt „Bekannten“ zum wiederholten Mal

von erge

erstellt am 01.Jan.2018 | 17:07 Uhr

Ein „polizeibekannten Mann aus dem Bereich Brüel“ ging den Beamten wieder mal ins Netz, so Polizeioberkommissar André Ehrke vom Sternberger Revier. Bei der Kontrolle am Neujahrstag früh um 2.03 Uhr auf dem Brüeler Spiegelberg war der Mann in einem nicht zugelassenen BMW und obendrein mit falschen Kennzeichen unterwegs. Er hat außerdem keinen Führerschein und stand während der Fahrt am Neujahrsmorgen unter dem Einfluss von Alkohol (0,59 Promille) sowie Betäubungsmitteln.