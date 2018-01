Bützow: Brandstiftung auf einem Parkplatz

von svz.de

17. Januar 2018, 07:58 Uhr

Am 17.01.2018, gegen 01:00 Uhr, entzündeten unbekannte Täter zwei auf einem Parkplatz in der Tarnower Chaussee in Bützow stehende Pkw. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Bützow gelöscht, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Sachdienliche Hinweise zu dem o. a. Sachverhalt an das Polizeirevier in Bützow unter der Rufnummer 038461 4240, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle zu geben.