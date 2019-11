Bundespolizei stoppt in Berlin gestohlenen Sportwagen auf der A11

Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen

11. November 2019

Heute Morgen gegen 06:15 Uhr fiel Einsatzkräften der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt auf der BAB 11 ein in Richtung Polen fahrender Sportwagen auf. Bei der Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese nicht für den Audi S5 ausgegeben waren. Die Bundespolizisten entschlossen sich zur Kontrolle. Der Fahrzeugführer folgte zunächst den deutlichen Anhaltesignalen der Streife, beschleunigte das Fahrzeug wenig später und versuchte sich der Kontrolle mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Polen zu entziehen. Kurz vor dem ehemaligen Grenzübergang Pomellen konnte der Audi durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk gegen 06:20 Uhr gestoppt werden. Sie hatten die Autobahn in Richtung Polen gesperrt. Der polnische Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der PKW bereits am 16. Oktober 2019 in Berlin entwendet wurde. Der Wagen im Wert von ca. 30.000 Euro wurde sichergestellt. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, des Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die sachlich zuständige Landespolizeidienststelle.