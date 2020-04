Burg Stargard: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

11. April 2020, 13:18 Uhr

Am 11.04.2020, gegen 10:47 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Carl-Stolte-Straße in Burg Stargard ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 55-jähriger deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford befuhr den Parkplatz und beabsichtigte auf diesem in Richtung der Parkflächen abzubiegen. Dabei kollidierte der Ford mit einer Fußgängerin, welche sich gerade bückte, um eine Flasche aufzuheben. Die 40-jährige Deutsche geriet dabei unter den Ford und wurde unter diesem eingeklemmt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burg Stargard wurde die 40-jährige Frau befreit. Sie erlitt bei dem Unfall schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der 55-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt und an seinem PKW entstand kein sichtbarer Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.