Dabel:Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

von svz.de

13. Juli 2020, 11:11 Uhr

Auf der B 192 in Holzendorf ist am frühen Sonntagabend ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge, war das Motorrad mit einem vorausfahrenden und abbiegenden PKW zusammengestoßen. Dabei stürzte der 59-jährige deutsche Kradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.