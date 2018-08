Dassow: Angetrunkener Fahrzeugführer flüchtet

von svz.de

03. August 2018, 08:37 Uhr

Durch einen Zeugenhinweis wurde die Polizei in Grevesmühlen in den späten Abendstunden des 02.08.2018 auf einen Verkehrsunfall aufmerksam gemacht, bei welchem der 24-jährige Fahrzeugführer eines grauen Pkw Ford Focus in einer Kurve auf der L01 in Fahrtrichtung Klütz von der Straße abkam, mit einem Straßenschild kollidierte und daraufhin mit dem verunfallten Fahrzeug ohne Beleuchtung und mit deutlichen Beschädigungen die Unfallstelle verließ.

Durch eine schnelle Fahndung im Nahbereich konnte das Fahrzeug an der Wohnanschrift des Halters festgestellt werden. Im Gespräch mit dem Verantwortlichen, welcher bereits in seiner Wohnung verweilte, stellte sich neben der begangenen Unfallflucht auch heraus, dass der Fahrzeugführer mit 0,54 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer doppelten Blutprobenentnahme wurde vorerst auch der Führerschein sichergestellt.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet. Der entstandene Sachschaden wurde mit 7.000EUR beziffert.